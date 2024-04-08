ممثل نيكاراجوا أمام العدل الدولية: حجم المتفجرات التي ألقتها إسرائيل على غزة غير مسبوق منذ فترة طويلة

قال ممثل نيكاراجوا في الدعوى المقامة أمام محكمة العدل الدولية ضد ألمانيا بتهمة تسهيل الإبادة في غزة، إن مساعدة أي دولة لدولة أخرى في الإبادة الجماعية هو خروج عن القانون.

وأضاف خلال الجلسة المنعقدة اليوم الاثنين، أن المساعدة تعني التحايل على القانون الدولي، موضحا أن الدول عليها ألا تتواطأ في الإبادة الجماعية عبر دعم مرتكبيها.

وأشار إلى أنّ مهمة القضاء هي منع الدول من القيام بأعمال ضارة وانتهاكات من شأنها إلحاق الأذى بأي مجموعة بشرية.

ولفت إلى أن حجم المتفجرات التي ألقتها إسرائيل على غزة أمر غير مسبوق منذ فترة طويلة في حرب أخرى، داعيا للضغط على إسرائيل لوقف جرائم الإبادة الجماعية المرتكبة.

ونوه بأنّ الواقع الذي تحاول إسرائيل فرضه من خلال الجرائم ضد الفلسطينيين لا يجب أن يستمر، لافتا إلى أن هناك انتهاكا صارخا للقانون الدولي منذ اليوم الأول للعملية العسكرية الإسرائيلية بغزة.

وأشار إلى أن هناك أدلة واضحة على ارتكاب أعمال إبادة جماعية في فلسطين، لافتا إلى إتباع إسرائيل سياسة التجويع التي تعتبر جزءا من الإبادة الجماعية.