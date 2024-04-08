هيئة البث: إسرائيل لم تقرر بعد التحقيق في مقتل عمال إغاثة بغزة

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن تل أبيب "لم تتخذ قرارا بعد" بشأن التحقيق في مقتل سبعة من موظفي الإغاثة التابعين لمنظمة "المطبخ المركزي العالمي" الخيرية، إثر قصف إسرائيلي على سياراتهم في غزة الأسبوع الماضي.

وأضافت هيئة البث أنه "رغم ما ورد من معلومات خطيرة بشأن إطلاق النار المخالف للأوامر والإجراءات، ورغم التنسيق الكامل للقافلة الإنسانية، لم تقرر النيابة العسكرية بعد ما إذا كانت ستفتح تحقيقا جنائيا ضد المتورطين"، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأوضحت الهيئة أن "المؤسسة الأمنية تميل نحو السماح بإشراك جهات خارجية مستقلة من قبل منظمات دولية مستقلة في التحقيق بقصف مركبات عمال الإغاثة الـ7 من منظمة المطبخ المركزي العالمي في دير البلح".

وأشارت إلى أن "الطلب طرحه بصراحة المطبخ المركزي العالمي وأطراف أخرى".

وأشارت هيئة البث إلى أن "الوضع الآن قد تغير بسبب تضرر ثقة وكالات الإغاثة بالجيش الإسرائيلي والقضية الإنسانية على الساحة الدولية"، رغم معارضة إسرائيل في الماضي لمشاركة منظمات دولية في الفحص والتحقيق في الأحداث الأمنية.

وتابعت: "إذا لزم الأمر، سيتم تقديمه (التحقيق) بشفافية كاملة إلى المنظمات الخارجية أيضاً، من منطلق استرداد الثقة الكاملة في التحقيق الذي يجريه الجيش الإسرائيلي".

ومطلع أبريل الجاري، استهدف جيش الاحتلال قافلة "المطبخ العالمي" بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص يحملون جنسيات أستراليا وبولندا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وفلسطين.

بعد ذلك، أعلنت المنظمة تعليق عملياتها لنقل المساعدات الإنسانية في غزة، معربة عن شعورها "بالصدمة" لمقتل 7 من أعضاء فريقها في غارة لجيش الاحتلال على غزة.