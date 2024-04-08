الأمن الروسي يكشف عن 100 عمل إرهابي نفذ في روسيا في الفترة من 2022-2024

كشف جهاز الأمن الفيدرالي في بيان له عن قائمة تضم 100 عملية إرهابية ارتكبت ضد روسيا قامت بها أجهزة الأمن الأوكرانية أو عناصر تابعة لها في الفترة من 2022-2024.

وجاء في البيان الصادر عن الأمن الفيدرالي الروسي أن المأساة الوحشية، التي وقعت ليلة 22 مارس الماضي بـ "كروكوس سيتي هول" أعادت إلى أذهان العالم خطورة وبشاعة الإرهاب الدولي الجماعي على نطاق واسع، وأبرزت ضرورة مكافحته وأهمية تعاون كافة الدول على مستوى العالم لدرء هذا الخطر الذي يهدد الجميع.

ويرى البيان أن الإرهاب الإجرامي، الموجه بشكل مباشر وحصري ضد المدنيين والسكان العزل يهدف إلى "الضغط على المجتمع والدولة، وبث الذعر والطعن في قدرة الدولة على مواجهة التحديات والتهديدات العالمية، وإيهام المواطنين بحالة من "عدم الاستقرار السياسي" للدولة، بغرض زعزعة استقرار الحكم".

واعتبر البيان أن "الأنشطة الإرهابية للأجهزة الأوكرانية الخاصة، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، اكتسب طابعا عدوانيا وجريئا غير مسبوق، يغطي حاليا كامل أراضي روسيا تقريبا، حيث يُنظر للإرهاب من جانب نظام كييف بوصفه "جزءا لا يتجزأ من صنوف الأسلحة المختلفة للجيش الأوكراني".

من بين ذلك هجمات على مراكز التجنيد، والمنشآت العسكرية والمدنية، وشبكات السكك الحديدية والبنى التحتية المدنية كمحطات الكهرباء والتدفئة، وهجمات باستخدام طائرات مسيرة، سواء في المناطق الحدودية، أو داخل عمق البلاد، ومحاولات وعمليات اغتيال قيادات عسكرية وسياسية وشخصيات عامة.

وشملت الأنشطة الإرهابية والتخريبية الأهداف العسكرية والمدنية الاستراتيجية على حد سواء، حيث تتصدر أولوية النظام في كييف تدمير مرافق البنية التحتية الحيوية الاستراتيجية مثل جسر القرم وخطوط أنابيب النفط والغاز والمطارات ومصافي النفط ومحطات الطاقة النووية في كورسك وسمولينسك ولينينغراد وزابوروجيه.

وتضمنت القائمة، التي حصلت RT على نسخة منها 100 عملية إرهابية، استهدفت البنى التحتية، والشخصيات العامة، ومواطنين عزل في أماكن عامة نذكر أبرزها على سبيل المثال لا الحصر:

1- في 5 أبريل 2023، في منطقة كليموفسكي بمنطقة بريانسك، تم اعتقال طيار أوكراني لطائرة منكوبة سقطت في تلك المنطقة، المواطن الأوكراني ي.غ. موروزوف، مواليد 1955، والذي أسقط ذخيرة طيران من طائرته على أراضي مؤسسة الدولة الفيدرالية لمصنع سلافا في المنطقة الفيدرالية الوسطى بناء على تعليمات الخدمات الخاصة الأوكرانية. لم تقع إصابات أو ضحايا، ولكن تم إلحاق أضرار مادية كبيرة بالموقع.

2- في 23 يناير 2023 بمنطقة بريانسك، تم اعتقال المواطن الروسي د. ا. بروخورينكو، مواليد 1997، الذي أشعل النيران في معدات تكنولوجية لسكك حديد موسكو، ما تسبب في تعطيل الحركة على طول خطوط الاتصال، ووقعت أضرار مادية، دون وقوع ضحايا أو إصابات.

3- في 18 سبتمبر 2023 بمنطقة موسكو، في ساحة انتظار الطائرات بمطار تشكالوفسكي العسكري، تم اعتقال المواطن الروسي م.ف. بيلافين، مواليد 1958، الذي قام بتفجير عبوة ناسفة بتعليمات من الخدمات الخاصة الأوكرانية وأوقع أضرارا بـ 3 طائرات تحتاج إلى إصلاح.

4- في 2 أبريل 2023 تم اعتقال المواطنة الروسية د.ا. تريبوفا، مواليد 1997، في مدينة بطرسبورغ، التي ارتكبت عملا إرهابيا بناء على تعليمات الأجهزة الخاصة الأوكرانية، باستخدام عبوة ناسفة لتفجير مقهى "باتريوت"، حيث كانت تجري وقائع لقاء مع المراسل الحربي م.ي. فومين (فلادلين تتارسكي)، مواليد 1982، والذي لقي حتفه نتيجة للحادث، وأصيب 30 آخرون بدرجات متفاوتة من الخطورة.

- في 6 مايو 2023 بمنطقة نيجني نوفغورود، تم اعتقال المواطن الروسي ا.ا. بيرمياكوف، مواليد 2003، الذي قام، بناء على تعليمات الأجهزة الخاصة الأوكرانية، بتفجير سيارة طراز "أودي Q7" تقل الكاتب الروسي زاخار بريليبين، مواليد 1975، حيث توفي سائقه وحارسه الأمني ا.ي. شوبين، مواليد 1996، على الفور، وأصيب الكاتب بجروح متوسطة ونقل إلى المستشفى.

6- في 18 يوليو 2023، تم اعتقال المواطن الروسي س.ا. أوكروشكو، مواليد 1981، أثناء محاولته مغادرة الأراضي الروسية عند نقطة تفتيش ماشتاكوفو بمنطقة أورينبورغ، والذي قام بتفجير عبوة ناسفة على أراضي مصفاة النفط بكويبيشيفو في منطقة سامارا، وقد لحقت جراء ذلك بالمصفاة أضرار مادية كبيرة.

7- في 21 ديسمبر 2023 تم اعتقال المواطن الروسي م. د. كيم، مواليد 2002، بمنطقة ساراتوف، والذي قام، بناء على تعليمات من الأجهزة الخاصة الأوكرانية بإحراق مبنى متحف تاريخ العملية العسكرية الخاصة، ونتيجة لذلك وقعت أضرار مادية.

8- في 3 فبراير 2023 بمدينة إنيرغودار، منطقة زابوروجيه، قام شخص مجهول بتفجير عن بعد لسيارة طراز "جيلي" لرئيس قسم مديرية الداخلية المركزية في منطقة زابوروجيه ي.ا. كوزمين، وتسبب في مقتله.

9- في 15 مايو 2023 بمدينة لوغانسك في جمهورية لوغانسك الشعبية، قام المواطن الأوكراني ا. ي. ديغتاريوف، مواليد 1995، بناء على تعليمات من الأجهزة الخاصة الأوكرانية، بمحاولة اغتيال للقائم بأعمال وزير الداخلية ي. ا. كورنيت، حيث أصيب بجروح متوسطة، بينما تم نقل حارسه و3 مدنيين آخرين إلى المستشفى.

10- في 6 فبراير 2024 بمدينة فورونيج، تم اعتقال مواطن جمهورية بيلاروس س. ن. ماسيوكوفيتش، مواليد 1998، الذي قام، بناء على تعليمات من الأجهزة الخاصة الأوكرانية، بإضرام النار في محطة فرعية لكهرباء الجر لمستودع الترام في مدينة تولا، كما خطط لإضرام النار بمنشآت البنى التحتية في فورونيج.

11- في 16 فبراير 2024 بمدينة ميتيشي بمنطقة موسكو، تم اعتقال المواطن الروسي ف. ك. تشالوف، مواليد 2008، الذي قام، بناء على تعليمات الأجهزة الخاصة الأوكرانية، بإحراق مبنى خدمات الشعب لحزب "روسيا الموحدة" بمدينة دولغوبرودني بإقليم موسكو.

12- في 28 يناير 2024 بمدينة تشبوكساري، جمهورية تشوفاش، تم اعتقال المواطنة الروسية ج. ي. سميرنوفا، مواليد 1977، التي أحرقت، بناء على تعليمات من الأجهزة الخاصة الأوكرانية، فصلين دراسيين في المدرسة الثانوية "رقم 10" باسم رائد الفضاء ا. غ. نيكولاييف، ووقعت أضرار مادية.

13- في 22 مارس 2024، بمنطقة كراسنوغورسك في ضواحي موسكو، قام مواطنو طاجيكستان س. م. راتشاباليزود، مواليد 1994، وش. فاريدوني، مواليد 1998، ود. ب. ميرزويف، مواليد 1991، وم. ز. فايزوف، مواليد 2004، بهجوم مسلح على مدنيين في مبنى قاعة الحفلات الموسيقية "كروكوس سيتي هول"، وأضرموا فيها النيران، ما أسفر عن وقوع 144 ضحية من بينهم 3 قصر، وجرح 551 شخصا، فيما وقعت أضرار مادية جسيمة، واحترق مبنى قاعة الحفلات.

وقد فتحت قضايا جنائية بتهم تتعلق بالإرهاب والإضرار بالأمن العام وأمن الدولة الروسية ضد منفذي ومخططي تلك الأعمال الإرهابية التي نفذت في الفترة من 2022-2024.