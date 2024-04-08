أنهت محافظة جنوب سيناء أعمال تطوير ورفع كفاءة مسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ، وذلك طبقًا لمعايير MITA للسعادة Magic in The Air، وذلك لضمن خطة تحويل مدينة شرم الشيخ إلى أهم مدن العالم التي تطبق معايير MITA في كل أنحائها.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جرى افتتاح أعمال تطوير وتجديد ورفع كفاءة مسجد الصحابة، وتطوير المنطقة المحيطة به بقطاع السوق القديم، مشيرًا إلى أن تطبيق معايير MITA للسعادة بمنطقة السوق القديم تعد نقطة انطلاق لتطبيقها في كل أنحاء المدينة، ومن المخطط أن يجري خلال الفترة المقبلة تطبيق تلك المعايير بميدان أيقونة السلام، والمنطقة المحيطة بمجلس المدينة الجديد.

وأوضح المحافظ في تصريح اليوم، أنه جرى تنفيذ برامج تدريبية مكثفة للمهندسين بالمحافظة لاستيعاب المعايير، وتطبيقها على أرض الواقع، وتعد معايير MITِA أحدث ما وصل إليه العلم الحديث في مجالات توجيه التأثيرات النفسية لعناصر المنشآت وواجهتها لخلق حالة نفسية من السعادة تتسبب في ارتباط عاطفي للبشر بالمكان وعناصره.

وأشار إلى أن من أهم العناصر التي تسهم في الارتباط العاطفي هي "الإضاءة، الصوتيات، التصميم المعماري، الأعمال الفنية والبصرية، الموسيقى، المنحوتات، الرائحة المميزة للمكان، المساحات الخضراء، المسطحات المائية"، ويجري تنفيذ هذه الخدمات على دراسة وقياس وتصميم أكثر من 20 عنصر من عناصر المكان، لتحول البيئة الطاردة به إلى بيئة ترحيبية ثم تصل بها إلى بيئة جاذبة تفاعلية.

جدير بالذكر أن مسجد الصحابة بشرم الشيخ، حصل على شهادة الاعتماد وضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي من الدرجة الأولى الفئة ( أ ) الأولى، ويعد أول مسجد حصل على هذه الشهادة على مستوى الجمهورية، لما يتميز به من تصميم معماري فريد يعبر فن العمارة الإسلامية في العصر الحديث، وقبلة للسائحين من مختلف الجنسيات، كونه يمزج بين الطراز الفاطمي والمملوكي والكنائسي والعثماني في التصميم، ويضم مأذنتين ارتفاع كل منهما 76 مترًا، ويستوعب أكثر من 3 آلاف مصلى، وتبلغ مساحة صحن المسجد الرئيسي 1800 متر مربع، وارتفاعه 35 مترا، ويتضمن رواق سفلي به مظلتين للصلاة في أول دور، و36 دورة مياه، ويضم المسجد مكتبة ثقافية إسلامية علمية تحتوي على المطبوعات وإصدارات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية مترجمة بلغات مختلفة.