علي جمعة: لا يحق للزوجة التفتيش وراء زوجها حتى حال تأكدها من خيانته

ردّ الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، على سؤاله عما إذا كان يحق للسيدة التفتيش وراء زوجها حتى إذا كانت متأكدة من خيانته لها.

وقال خلال برنامجه «نور الدين» الذي عرضته القناة الأولى اليوم الاثنين، إنه لا يحق للزوجة التفتيش وراء زوجها، موضحًا أنه تُعرض عليه الكثير من القصص التي تؤكد فيها سيدات أنهن على يقين من خيانة أزواجهن لهن.

وأضاف أن 99% من هذا التأكُّد لا يعد مُؤكَّدًا سواء في توثيق الشرع أو توثيق القانون أو توثيق الاجتماع البشري.

وأشار إلى أنّ الأفكار التي تراود السيدات في مثل هذه الحالات التي تدعي من خلالها استشعارها بهذه الخيانة هي جميعها من «تلبيس إبليس» وفق تعبيره.

ولفت إلى أن تأكد السيدة بأن زوجها يخونها ما هو إلا إلحاح غبي من الشيطان الرجيم لدفع المرأة إلى المعصية من خلال تزيينها لها.