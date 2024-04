أكمل المغامر البريطاني روسل كوك يوم الأحد تحديه الملحمي المتمثل في الركض على طول القارة الإفريقية.

ووصل المغامر البريطاني روسل كوك المتحدر من بلدة ورثينغ غرب ساسكس على الساحل الجنوبي لإنجلترا، إلى رأس أنجلة في تونس أقصى نقطة في شمال إفريقيا، بعد عام تقريبا من انطلاقته من أقصى نقطة في جنوب إفريقيا.

وأمضى روسل كوك 352 يوما في مغامرته عبر 16 دولة قطع خلالها مسافة تزيد عن 16000 كم (حوالي 10000 ميل) ومسجلا أكثر من 19 مليون خطوة في رحلته الشاقة، ليصبح أول شخص يقطع المسافة الطولية للقارة بأكملها.

وتعادل المسافة التي قطعها المغامر البريطاني مسافة المشاركة في نحو 376 ماراثونا.

وانطلق المغامر البالغ من العمر 27 عاما والذي حصل على لقب "أصعب رجل غريب"، من أقصى نقطة جنوب إفريقيا في 22 أبريل من العام 2023.

وواجه كوك أثناء مغامرته الشاقة تعقيدات تتعلق بحصوله على تأشيرات الدخول، ومشاكل صحية، بالإضافة إلى تعرضه إلى سرقة مسلحة.

The first person ever to run the entire length of Africa. Mission complete🫡 pic.twitter.com/PZk5aDCDgH