قيادي بحماس: الحركة ترفض أحدث مقترح إسرائيلي لوقف إطلاق النار

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الاثنين، إن الحركة الفلسطينية رفضت أحدث مقترح قدمته إسرائيل خلال محادثات بالقاهرة لوقف إطلاق النار.

وكان مسؤول من حماس صرح لوكالة رويترز في وقت سابق، إنه لم يُحرز أي تقدم في المباحثات.

واجتمع مفاوضون من إسرائيل وحماس في القاهرة، لمناقشة وقف إطلاق النار المحتمل واتفاق الرهائن.

وتسعى حماس إلى تحقيق اتفاق يُنهي الحرب ويُلزم إسرائيل بالانسحاب الكامل لجميع قواتها من قطاع غزة، وعودة سكان غزة الذين طلبت منهم إسرائيل مغادرة مناطق سكناهم في الشمال.

واستبعدت إسرائيل أول مطلبين، مؤكدة أنها "ستطيح بحماس" في نهاية المطاف. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء أمس إنه وعلى الرغم من الضغوط الدولية المتزايدة، فإن إسرائيل لن تستسلم لمطالب حماس "المبالغ بها".