سحب إسرائيل جنودها من جنوب غزة يدفع لانخفاض أسعار النفط

انخفض سعر خام برنت، اليوم الاثنين، لكنه ظل فوق مستوى 90 دولارا للبرميل.

جاء ذلك بعد أن سحبت إسرائيل مزيدًا من جنودها من جنوب قطاع غزة وتعهدت بإجراء محادثات جديدة حول وقف محتمل لإطلاق النار، وفق وكالة رويترز.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 62 سنتا بما يعادل 0.7 إلى 90.55 دولار للبرميل حتى ظهر اليوم.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52 سنتا بما يعادل 0.6 بالمئة إلى 86.39 دولار للبرميل. فيما تراجع الخامان القياسيان أكثر من دولارين في وقت سابق من الجلسة.

وكانت سلطات الاحتلال قد أعلنت أمس الأحد، أنها سحبت المزيد من جنودها من جنوب قطاع غزة، بعد أن خفضت قواتها في القطاع منذ بداية العام لتقليل عدد جنود الاحتياط.

واستؤنفت محادثات وقف إطلاق النار بعد أن أرسلت إسرائيل وحركة حماس وفدين إلى مصر لإجراء محادثات مع قرب عطلة عيد الفطر.