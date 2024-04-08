الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع

أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع في ختام تعاملات اليوم، مدعومة بصعود أسهم شركات القطاعات الموسمية بعد بيانات اقتصادية قوية في ألمانيا.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي التداول مرتفعا بنسبة 0.5 بالمئة مع تفوق المؤشر الألماني قليلا على نظرائه، ليحقق مكاسب بلغت 0.8 بالمئة.

يأتي ذلك بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية أن الإنتاج الصناعي في ألمانيا ارتفع أكثر من المتوقع في شهر فبراير الماضي، مدفوعا بقطاع البناء والتشييد.

وربحت مؤشرات القطاعات الموسمية، بما في ذلك مؤشر السيارات الذي صعد 1.3 بالمئة والسلع الصناعية والخدمات الذي زاد 0.8 بالمئة، مع صعود مؤشر السلع الأولية 2.0 بالمئة، بدعم من أسعار النحاس التي بلغت أعلى مستوياتها في 14 شهرا.