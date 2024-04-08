الخارجية الروسية: دول الغرب توعز لوسائل إعلامها بالصمت بشأن عدد ضحايا كروكوس

قالت الخارجية الروسية، إنه تم الإيعاز لوسائل الإعلام الغربية بعدم ذكر عدد ضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي، وعدم الحديث عن مقتل أطفال خلاله وعن رد فعل المواطنين على المأساة.

وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أن الغرض من ذلك، هو صرف انتباه المجتمع الدولي عن المنظمين والمستفيدين الحقيقيين من الحادث.



وجاء في البيان الذي نشر على قناة الوزارة في تيلغرام: "يلاحظ عدم جواز إظهار التعاطف والمشاعر الإنسانية تجاه الشعب الروسي. تبدو في غاية الوقاحة محاولات الغرب لإلهاء المجتمع الدولي عن المنظمين والمستفيدين الحقيقيين وذلك عن طريق المنع القاطع لكشف الحجم الحقيقي للمأساة في وسائل الإعلام الغربية. ويتلخص ذلك في التعتيم على عدد ضحايا الهجوم الإرهابي، ومقتل الأطفال، وعدم التطرق إلى ردود فعل المواطنين العاديين على ما حدث".

في مساء يوم 22 مارس الماضي، وقع هجوم إرهابي على مبنى كروكوس سيتي هول، في مدينة كراسنوغورسك بالقرب من موسكو، أسفر عن مقتل 145 مواطنا بينهم عدة أطفال.

وتم اعتقال منفذي الهجوم الإرهابي الأربعة في 23 مارس في مقاطعة بريانسك. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنهم حاولوا الهرب واتجهوا نحو أوكرانيا، حيث تم إعداد "منفذ" لهم على الجانب الأوكراني لعبور الحدود.