إيفرتون يحدد سعر مهاجمه

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ذكر موقع "فوتبول إنسايدر" الإنجليزي أن نادي إيفرتون قد حدد القيمة المالية لمهاجمه دومينيك كالفيرت لوين، حال وجود أندية تسعى للتعاقد معه.

وبحسب الموقع فإن إدارة إيفرتون حددت مبلغ 40 مليون جنيها استرلينيا نظير التخلي عن اللاعب حال وجود عروض رسمية للتعاقد معه.

ويقضي كالفيرت لوين موسمه الثامن بقميص التوفيز، بعدما انتقل إليه في 2016 قادماً من شيفلد يونايتد، وفي الموسم الحالي خاض 33 مباراة سجل خلالها 6 أهداف فقط بينما صنع هدفين آخرين.

وسجل اللاعب إجمالا 66 هدفاً في 242 مباراة وصنع 21 ، بمسيرته مع الفريق الأزرق.

ويحتل إيفرتون ترتيباً متأخراً في ترتيب البريميرليج برصيد 29 نقطة في المركز الـ 15، بفارق 4 نقاط عن أول مراكز الهبوط الذي يحتله لوتون تاون.