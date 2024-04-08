بيطري المنيا: غرفة عمليات 24 ساعة لمراقبة أسواق اللحوم والأسماك طوال أيام عيد الفطر 

صرح الدكتور فتحي عبدالعال محمد مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، بأن المديرية رفعت حالة الطوارئ في أيام عيد الفطر، وتشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة المجازر، وأسواق اللحوم والطيور، وغرف عمليات فرعية بالإدارات الخارجية طوال أيام العيد.

وأضاف عبد العال، في تصريحات لـ"الشروق"، أن من أهم الاستعدادات لحلول عيد الفطر المبارك استمرار المرور على المجازر؛ للتأكد من جاهزيتها من النظافة ونقل المخلفات وتكثيف حملات التفتيش على أسواق بيع اللحوم والمجمدات والأسماك؛ لردع المخالفين والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة وتكثيف ندوات التوعية الإرشادية للمواطنين بأهمية إتباع النظام الصحي في الغذاء والطريقة الآمنة لحفظ اللحوم.

وأكد مدير الطب البيطري، تواصل الجهود للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها، وتوفير غذاء من أصل حيواني آمن وصحي.