اتحاد الكرة: صلاح لم يكن السبب وراء إقامة البطولة الدولية خارج الإمارات

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‏‎أكد وليد العطار، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم أن التراجع عن إقامة بطولة الإمارات الدولية الودية لم يكن بسبب استبعاد محمد صلاح، نجم منتخب مصر.

وقال وليد العطار في تصريحات عبر برنامج نجوم في عز الظهر على إذاعة أون سبورت اف ام: "بطولة الإمارات الدولية الودية لم يتم التراجع عنها بسبب محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الأنجليزي".

وأضاف: "بدء التراجع عن إقامة البطولة في الإمارات عقب السؤال عن حجز الفنادق وحجز السفر لذلك تواصلت مع الاتحادات الأخرى ومعرفة الأمر".

وتابع: "حصل كل اتحاد على الدفعة الأولى فقط وقمنا بانقاذ الموقف باستضافة البطولة فى مصر بعد اجتماع عبر زوم مع الاتحادات الثلاثة كرواتيا ونيوزلندا وتونس، بجانب الاتحاد الدولي لكرة القدم، وقام برعاية البطولة على الفور".

وعن أزمة محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي مع ناديه الأسبق الزمالك، قال وليد العطار: "المحكمة الرياضية الدولية حكمت في أزمة محمود كهربا".

وأتم وليد العطار تصريحاته قائلًا: "لم أعلم بالأزمة في وقتها في توثيق عقد محمود عبد المنعم كهربا لاعب فريق الأهلى مع نادى الزمالك".