 وكيل الصحة بالشرقية يفاجئ مستشفى مشتول السوق المركزي قبل موعد الإفطار بدقائق.. ويتخذ إجراءات رادعة ضد المقصرين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وكيل الصحة بالشرقية يفاجئ مستشفى مشتول السوق المركزي قبل موعد الإفطار بدقائق.. ويتخذ إجراءات رادعة ضد المقصرين

فاطمة الديب
نشر في: الإثنين 8 أبريل 2024 - 9:51 ص | آخر تحديث: الإثنين 8 أبريل 2024 - 9:51 ص

مر الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بشكل مفاجئ على مستشفى مشتول السوق المركزي، خلال الفترة المسائية قبل موعد الإفطار وأذان المغرب بدقائق؛ لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها.

وتفقد وكيل الوزارة، الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، وأثناء مروره على قسم الاستقبال والطوارئ، تلاحظ عدم كفاية الأطباء بالقسم، وعدم تواجد كاتب الاستقبال، وعدم تمركز جميع أفراد هيئة التمريض المكلفين بالنوبتجية داخل القسم.

وتبين عدم تواجد المدير المناوب، وعلى الفور وجه وكيل الوزارة، باستدعاء الفريق الإشرافي بالمديرية، وفريق طبي لسد العجز، مقررا ندب المدير المناوب وكاتب الاستقبال خارج المستشفى وتوزيعهما حسب حاجة العمل.

وقرر ندب مشرفة قسم الاستقبال؛ لعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تنظيم العمل وتمركز هيئة التمريض بالقسم، خارج المستشفى وتوزيعها وفقا لحاجة العمل، وإعفاء نائب مدير المستشفى من مهامه الإشرافية، والذي كان مكلفاً بالقيام بتيسير أعمال مدير المستشفى؛ نظرا لحصول المدير على إجازة رسمية.

وقرر "مسعود"، خصم حافز الإشراف لمدير إدارة المستشفيات ومدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية لحين إشعار آخر، مع تكليف مدير عام الطب العلاجي ومدير إدارة المستشفيات ومدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، ومدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، ومدير إدارة المتابعة بالمديرية، بالمرور المكثف على المستشفى خلال الفترات الصباحية والمسائية، وعرض تقرير يومي بالمرور وما بها من سلبيات وإيجابيات، وبالخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالمستشفى.

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