محافظ الشرقية يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بليلة القدر في مسجد الفتح بالزقازيق

شهد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مساء الأحد، احتفالية ليلة القدر التي نظمتها مديرية أوقاف الشرقية بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق.

حضر الاحتفالية الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور أحمد عبدالمعطي، نائب المحافظ، والمهندس محمد الصافي، سكرتير عام المحافظة، والمهندس سامي معجل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء السعيد عبدالمعطي، مستشار المحافظ للمشروعات، والشيخ مجدي بدران، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور محمد حامد، وكيل مديرية الأوقاف، وعدد من مديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والاحياء ورجال الدين الإسلامي والمواطنين.

بدأت الاحتفالية عقب صلاة العشاء بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الدكتور عبدالفتاح الطاروطي، أعقبها كلمة مديرية الأوقاف والتي ألقاها الشيخ علي السيد عوض وأشار فيها إلى فضل ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن الكريم، تلك الليلة التي يغفر فيها الله لعبادة المؤمنين ويعتقهم من النار فيجب على كل مسلم أن يتقرب فيها إلى المولى عز وجل بالصلاة والقرآن والذكر والاستغفار حتي ينال شرف العتق من النار ودخول جنة الخلد مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.

واختتمت الاحتفالية بتقديم ابتهالات دينية ومدائح نبوية للمبتهل الدكتور أحمد عبده، نالت استحسان الحضور.

وشهدت الاحتفالية تكريم محافظ الشرقية لعدد من قيادات مديرية الأوقاف نظرا لما بذلوه من جهد دعوي وإداري خلال شهر رمضان الكريم، وذلك بمنحهم شهادات تقدير ونسخة من كتاب الله، وهم : الشيخ مجدي بدران ، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور محمد حامد، وكيل مديرية الأوقاف، والشيخ محمود عبدالرحمن عبدالرؤوف، مدير إدارة أوقاف الحسينية، والشيخ أحمد عبدالباقي عمر، مدير إدارة أوقاف أولاد صقر، والشيخ محمد سعيد عرفة، مدير إدارة أوقاف مشتول السوق، والشيخ عمرو إسماعيل علي، مسئول الدعوة الإلكترونية بالمديرية.