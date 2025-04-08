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قالت مصادر إعلامية، مساء أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة شنت غارات جوية على مواقع تابعة لجماعة الحوثيين في كل من صنعاء ومأرب والحديدة وبجبل المحصام بحرض في حجة.

وأوضحت المصادر أن غارتين أمريكيتين استهدفتا مخازن أسلحة للجماعة بجزيرة كمران بالحديدة، وغارة أخرى طالت مخازن ذخيرة للحوثيين في منطقة الجوبة بمأرب، بحسب قناة العربية.

كما استهدفت 5 غارات أمريكية معسكر الجميمة في بني حشيش بصنعاء، وفقا لوكالة سما الفلسطينية.

من جانبها، أعلنت جماعة الحوثيين عن اغتيال القيادي بالمخابرات العقيد عبدالناصر سرحان الكمالي بغارة أمريكية.

وأضافت المصادر أن الجماعة قامت بحملة اعتقالات في صنعاء على خلفية قصف أميركي لمنازل قيادات للجماعة.

وقالت إنه تم اعتقال نائب رئيس جهاز المخابرات للجماعة بتهمة تسريب إحداثيات.

يذكر أنه منذ 15 مارس الحالي، تشن الولايات المتحدة ضربات جوية كثيفة ضد الجماعة في اليمن، مستهدفة مواقعهم ومخازن أسلحتهم وقياداتهم.

فيما تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالقضاء على الحوثيين، محذراً إيران من استمرار تقديم الدعم لهم