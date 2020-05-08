 الكويت تطبق حظرًا شاملًا بدءا من الأحد المقبل - بوابة الشروق
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الكويت تطبق حظرًا شاملًا بدءا من الأحد المقبل

هديل هلال
نشر فى : الجمعة 8 مايو 2020 - 4:21 م | آخر تحديث : الجمعة 8 مايو 2020 - 4:21 م

أعلن مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الجمعة، تطبيق حظر شامل في البلاد ابتداء من الأحد المقبل الموافق 10 مايو 2020، وحتى 30 مايو الجاري.

وقال الناطق الرسمي للحكومة طارق المزرم، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء اليوم الجمعة، «بناء على توجيه السلطات الصحية فقد قرر مجلس الوزراء تطبيق الحظر الشامل في البلاد ابتداء من يوم الأحد الموافق 10 مايو 2020 الساعة 4 عصرًا، وحتى 30 مايو لعام 2020».

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» داخل الكويت 7208 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 47 حالة وفاة.

 

 


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