سلطت قناة العربية الضوء على حركة رافضة لإنتاج شركات الأدوية لقاح ضد فيروس كورونا المستجد لإيقاف انتشار العدوى وتحصين البشرية من هذا الوباء العالمي.



وأطلق نشطاء الحركة المناهضة لإنتاج لقاح "كورونا" حملات واسعة ضد فكرة فرض اللقاح على البشر فور إنتاجه، وتتهم الحركة الشركات بإنتاج لقاحات غير آمنة بغرض التربح.



كما تنتقد الحركة كثيرا الإجراءات الوقائية التي تفرضها أكثر دول العالم للحد من انتشار فيروس كورونا والتي تشمل غلق أغلب المؤسسات الاقتصادية وحظر التجوال والسفر وإغلاق الحدود، معتبرة كل هذا يؤدي إلى تدمير الاقتصاد.



وتسعى الصين والولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وجامعات بريطانية وعدد من الدول لإنتاج لقاح للحماية من الإصابة من فيروس كورونا، وبات العالم قريبا من الحصول على إحدى اللقاحات وفق ما يتم إعلانه حاليا.

