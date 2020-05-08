معدل الوفيات اليومي بفيروس كورونا في فرنسا يعاود الارتفاع

سجلت السلطات الصحية في فرنسا، 243 حالة وفاة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 26230، بمعدل يومي أعلى من اليوم السابق الذي شهد 178 وفاة.

وقالت وزارة الصحة الفرنسية - في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الجمعة - إن عدد الأشخاص الذين يتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة، وهو إجراء رئيسي في مجال قدرة أي نظام صحي على مواجهة الوباء، انخفض بعدد 93 مريضا أو ثلاثة في المئة إلى 2868، وهو أقل كثيرا من نصف العدد وقت الذروة، وكان 7148 في الرابع من أبريل.

وستبدأ فرنسا يوم الاثنين المقبل في رفع قيود العزل العام السارية على المستوى الوطني منذ قرابة شهرين.