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يرى أليو بادجي، مهاجم الأهلي، أن لعبه للأهلي يساعده على الاحتراف في أوروبا واللعب مع نجم منتخب بلاده السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول.

وقال بادجي في تصريحات تلفزيونية لقناة «أون تايم سبورتس»: " وأتم: "انتقالي للأهلي لتحسين مسيرتي وتعزيز فرصي في الانضمام لمنتخب السنغال ومزاملة ماني واثق أن الأهلي يساعدني على ذلك وكذلك الانتقال لناد اوروبي كبير".

وعن معرفته للأهلي أضاف: "بالطبع أعلم الأهلي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، أعرف عن الأهلي عصام الحضري ورقصه فوق العارضة بعد الفوز بكأس الأمم الأفريقية، إنه حارس ممتاز".

وتابع بادجي: "أعرف لاعبين آخرين، مثل أبو تريكة فهو لاعب أسطورة".

وعن الصعوبات التي واجهها في السويد واصل: "قضيت فترات معايشة في بوردو ونانت، ولكن النادي يورغو دينس السويدي كان الأكثر جدية، فهو فريق كبير ومعروف في السويد".

وأردف: "واجهت صعوبات كبيرة في السويد بسبب الطقس البارد بينما كنت معتادا على حرارة الشمس في السنغال، لذا كنت أبقى كثيرا في المنزل وأقول لنفسي (لا اريد ان اموت هنا)".