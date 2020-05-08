فيتنام ترفض حظرا صينيا على الصيد في مياه متنازع عليها

رفضت الحكومة الفيتنامية، اليوم الجمعة، حظرا على الصيد فرضته الصين مؤخرا على المياه في بحر الصين الجنوبي وطالبت الصين بممارسة ضبط النفس في واحد من أكثر الممرات المائية ازدحاما والمتنازع عليها.

وقال المتحدث، لي ثي ثو هانج من وزارة الشؤون الخارجية في بيان "ترفض فيتنام هذا القرار أحادي الجانب من قبل الصين. في السياق الدولي والإقليمي الحالي، تطلب فيتنام من الجانب الصيني عدم تعقيد الوضع في بحر الصين الجنوبي".

وكانت الصين قد أعلنت الأسبوع الماضي حظرا على صيد الأسماك في بحر الصين الجنوبي، خلال الفترة بين الأول من مايو وحتى 16 من أغسطس، مشيرة إلى وجود مخاوف لديها متعلقة بالحفاظ على البيئة، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "شينخوا".

وقالت جمعية مصايد الأسماك الفيتنامية في البيان إن "هذا المرسوم أعاق سيادة فيتنام في جزر باراسل الخاضعة لسيادة فيتنام ... وينتهك القانون الدولي بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982".

وطالب البيان الحكومة الفيتنامية باتخاذ موقف صارم ضد الإجراءات الصينية أحادية الجانب في المنطقة، وشجع الصيادين على تجاهل الحظر.

وتزعم بكين أحقيتها في كل بحر الصين الجنوبي تقريبا، الذي يضم المياه والجزر التي تطالب بها فيتنام ودول أخرى.