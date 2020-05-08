كورونا وراء معاناة شركات الطيران والحكومات في أوروبا بسبب توقف الطائرات

كان من المتوقع أن ينمو قطاع الطيران في العالم بأكثر من 3% هذا العام، لكن ذلك كان قبل التوقف التام للرحلات نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وبدلا من زيادة الطلب على مقاعد الركاب في العالم بــ67 مليون راكب في عام 2020، تقدر المنظمة الدولية للطيران المدني انخفاض الطلب بما يتراوح بين 805 ملايين وحوالي 5ر1 مليار مقعد راكب، في ظل الحظر على السفر الذي فرضته دولة تلو أخرى من أجل الحد من تفشي الفيروس.

وتقول المنظمة الأممية إن أوروبا كانت الأكثر تضررا بوجه خاص، ومن المتوقع أن تؤدي قيود السفر إلى إصابة موسم السياحة الصيفي المزدحم دائما بالشلل.

ويحذر اتحاد النقل الجوي الدولي الذي يمثل نحو 290 شركة طيران من أن الملايين من فرص العمل قد أصبحت في مهب الريح.

ويقول الاتحاد إن قطاع الطيران يتضمن 5ر65 مليون وظيفة في أنحاء العالم، بما في ذلك 5ر10 مليون شخص يعملون في المطارات وشركات الطيران.

وتقدم شركة طيران تلو الأخرى تقارير فصلية قاتمة، وخططا لخفض الوظائف، وبينها شركة "فيرجين اتلانتيك"، التي قالت هذا الأسبوع إنها قد تشطب 3150 وظيفة، وقال المدير التنفيذي، شاي ويس، إن الشركة اضطرت إلى خفض التكاليف من أجل" تأمين مستقبلها والعودة كشركة يمكن أن تحقق أرباحا بصورة دائمة" بحلول العام القادم.

وأعلنت "بريتش ايروايز" الأسبوع الماضي خططا لفصل 12 الف من العاملين لديها، في حين حذرت شركة الطيران منخفض التكاليف "ريان اير" من أنها قد تضطر إلى شطب نحو ثلاثة آلاف وظيفة.

وليس من المتوقع أن تعود الخدمات العادية في المستقبل القريب إلى ما كان عليه الحال في السابق، وقال مالك شركة "بريتش ايرويز" أمس الخميس إن الشركة تتوقع استمرار تداعيات جائحة كورونا على قطاع الطيران لمدة ثلاثة اعوام، على الأقل، دون " عودة ناجحة" للخدمات الطبيعة حتى يوليو المقبل على أقل تقدير.

وحذر اتحاد النقل الجوي الدولي من أن ترك المقاعد الموجودة في الوسط خالية للحد من خطر العدوى سيؤدي إلى ارتفاع أسعار تذاكر الطيران أو إلى إفلاس الشركات.

وقال جون هولاند-كاي، المدير التنفيذي لمطار هيثرو، للنواب البريطانيين أمس الأول الأربعاء، إنه يتعين على الحكومة الموافقة على المعايير الدولية المشتركة بحلول نهاية مايو، وخاصة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وأضاف هولاند-كاي إن" القضية الأساسية هي ما إذا كان سوف يسمح للركاب بدخول البلاد التي سيسافرون إليها، وهل سيسمح لهم بالعودة"، مضيفا أن الحجر الصحي المستمر سوف" يقضي على قطاع الطيران".

كما سعت شركات الطيران في أنحاء أوروبا إلى الحصول على دعم من دولها لمواجهة للعاصفة، وقد حصلت عليه، وشمل ذلك قروضا وائتمانات.

من ناحية أخرى، كتب أندريا جيورسين، وهو محلل إيطالي متخصص في شؤون الطيران، في صحيفة "إل فوجليو" إن "عمليات تدخل مختلف الدول، بهدف حماية شركات الطيران بها له تأثير سلبي، وهو تشويه السوق. وبالفعل ينبغي أن تكون هناك مساعدة لقطاع الطيران، ولكن ذلك أمر يجب أن يقوم الاتحاد الأوروبي بتنسيقه".

وكانت بعض الشركات تواجه متاعب بالفعل قبل توقف الطيران، حيث كانت مثقلة بديون كبيرة، و بينها شركة الطيران النرويجية منخفض التكاليف وخططها التوسعية، وشركة أليتاليا الإطالية التي كانت على وشك الإفلاس، والتي شهدت انخفاض الإيرادات بنسبة 97% في الفترة من الأول وحتى 23 من أبريل الماضي.

وحذر كارستن سبوهر، رئيس شركة طيران لوفتهانزا الألمانية هذا الأسبوع من تحمل ديون كبيرة في ظل مفاوضات بشأن الحصول على حزمة إنقاذ من الدولة.

وحذرت إحدى الكيانات المعنية بشؤون قطاع الطيران أمس الخميس من أن المطارات الألمانية تخسر نصف مليار يورو ( 2ر539 مليون دولار) من الإيرادات شهريا بسبب أزمة فيروس كورونا، ودعت الدولة إلى تقديم مساعدات لها.

ووافقت المفوضية الأوروبية هذا الأسبوع على قروض فرنسية تبلغ قيمتها 7 مليار يورو لمساعدة شركة اير فرانس، التي كانت ستواجه خطر الإفلاس دون هذه المساعدة.

وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو ماري إن باريس طلبت التزامات بيئية من "اير فرانس" مقابل مساعدتها.

وأوضح: "عندما يمكنك السفر بالقطار في أقل من ساعتين ونصف، ليس هناك مبرر للسفر بالطائرة".

وقال جان ماري سكوجلوند، كبير المستشارين لدى وكالة النقل السويدية، إن اتجاه التدخل المتزايد من جانب الدولة " مهم" لأنه يمثل تحولا عن موجات خصخصة سابقة.

وأضاف أنه عندما يتم استئناف السفر جوا في نهاية المطاف، من " المهم تطبيق نفس القيود بالنسبة لجميع شركات الطيران، على الأقل داخل الاتحاد الأوروبي".

من ناحية أخرى، دعت منظمة جرينبيس وجماعات الضغط مثل " النقل والبيئة" التي ترصد الانبعاثات الناجمة عن السفر جوا، إلى استخدام الحكومات دعمها لشركات الطيران كوسيلة ضغط.

وقال لوريلي ليموسين، أحد نشطاء حملة جرينبيس لحماية المناخ في الاتحاد الأوروبي" إن ضخ أموال دافعي الضرائب في أحد أكثر القطاعات المسببة للتلوث في العالم- دون قيود- أمر غير منطقي".