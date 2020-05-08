تايوان: تخفيف القيود على الشركات من أجل تعزيز الاقتصاد

أعلن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في تايوان، اليوم الجمعة، أنه يمكن للشركات التي أوقفت أنشطتها بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، استئناف أعمالها عقب خضوعها لعمليات تقييم من الحكومات المحلية.

وبحسب وكالة أنباء "بلومبرج"، قال المركز في بيان، إن الحكومة التايوانية تشجع المتاجر التي تتبع الإرشادات في مواجهة الوباء، وبينها تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وإجراءات النظافة الشخصية.

وأوضح المركز أن الشركات الملتزمة بقواعد مكافحة الفيروس لن تخضع لأي قيود، مثل السماح بوجود 100 شخص كحد أقصى بالداخل، مقابل 500 بالخارج.

وكانت الحكومة التايوانية أصدرت أوامرها لجميع النوادي الليلية وأماكن الرقص بإغلاق أبوابها خلال شهر أبريل الماضي.