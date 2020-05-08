مستشار رئيس الجمهورية للصحة: الزيادة الحالية في إصابات كورونا متوقعة وغير مقلقة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، إن الزيادة الحالية في عدد الإصابات بـ"كورونا" في مصر ليست حادة أو مخيفة وإنما متوقعة وغير مقلقة.



أضاف عوض، خلال مداخلة في برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على قناة "إم بي سي مصر": "لا يعني التعايش مع فيروس كورونا تجاهل المرض كما لو أنه تم التخلص من الفيروس بشكل كامل.. نحن نعيش حالة انتقالية والحكومة تؤكد على ضرورة التزام الإجراءات الاحترازية".



وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة أنه مع وزارة الصحة يتابعون يوما بعد الآخر الوضع في مصر، مؤكدا أن الزيادة الحالية في عدد الإصابات ليست حادة وإنما وفق الزيادة الأفقية بدون تهويل أو تهوين.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان في تقريرها اليومي، مساء الخميس، تسجيل 393 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و13 حالة وفاة؛ ليصل الإجمالي إلى 7981 إصابة و482 حالة وفاة حتى الآن.