لندن تحبط الآمال في إمكانية تخفيف الحظر المفروض بسبب كورونا

قال وزير البيئة البريطاني جورج يوستيس، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إن الحكومة البريطانية أحبطت الآمال فيما يتعلق بتخفيف القيود المفروضة لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف يوستيس: "يجب أن نكون واقعيين إنه لن يكون هناك أي تغيير كبير بين عشية وضحاها..سنكون حذرين للغاية في تخفيف القيود لدينا ، لأن البيانات التي نجمعها بشكل يومي تظهر أننا لسنا خارج دائرة الخطر".

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يلقي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خطابا يوم الأحد المقبل، يحدد فيه خطة تخفيف القيود المفروضة تدريجيا.

ويوجد في بريطانيا الآن أكبر عدد من الإصابات والوفيات بسبب الفيروس الفتاك من أي مكان آخر في أوروبا، حيث سجلت 626 حالة وفاة جديدة اليوم الجمعة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 241ر31 حالة.