مسؤولون عراقيون: فتح المنافذ الحدودية مع إيران رهن بانتهاء كورونا

أفاد مسؤولون عراقيون بأن استئناف نشاط وعمل المنافذ الحدودية بين العراق وإيران مرهون بانتهاء فيروس كورونا لأن إيران تعد دولة موبوءة بالفيروس.

وقال المسؤولون في تصريحات لصحيفة «الصباح» العراقية، اليوم الجمعة، «إن قرار هيئة المنافذ الحدودية العراقية بإعادة فتح الحدود يرتبط بخلية إدارة أزمة مكافحة فيروس كورونا الحكومية ووفق شروط هي أن لا تكون هناك ملامسة للعراقيين للمواد الداخلة للبلاد ولفترات محدودة".

وقال النائب كاطع نجمان عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي للصحيفة «إن فتح الحدود مع إيران غير ممكن الأن وأن خلية إدارة الأزمة الحكومية في العراق ستسمح بدخول المواد غير الغذائية فقط من الجانب الإيراني ونحن في لجنة الأمن والدفاع لا نحبذ إعادة فتح الحدود بسبب الوضع الصحي وأن خلية الأزمة تناقش السماح بدخول المواد غير القابلة للأكل كمواد البناء ».

وذكر أن اللجنة اشترطت على «أن يتسلم العراقيون هذه المواد داخل الأراضي الإيرانية لكي لاتكون هناك ملامسة مع الجانب الإيراني».

فيما قال النائب عبد الخالق العزاوي عضو لجنة الامن والدفاع في البرلمان للصحيفة "إن الحدود بين البلدين اغلقت بعد تفشي فيروس كورونا وأن اعادة فتحها مرتبط بخلو إيران من الفيروس".

في حين أوضح معاون محافظ مدينة واسط رشيد البديري أن محافظة واسط «استحصلت موافقة هيئة المنافذ الحدودية لإعادة الخط التجاري في منفذ زرباطية الحدودي مع إيران ولمدة يومين في الأسبوع لدخول 250 إرسالية لتأمين المواد الغذائية للأسواق المحلية وأن الأجهزة الطبية ستقوم باتخاذ الإجراءات الوقائية والصحية من خلال تعقيم وتعفير المواد الداخلة عبر نقطة التبادل التجاري».

وشدد المسؤول العراقي على أن «خلية الأزمة أكدت على استمرار إغلاق المنفذ أمام حركة الوافدين في إطار الإجراءات الوقائية الإحترازية على خلفية تسجيل آلاف الإصابات بالفيروس في إيران وبالتالي لايتم السماح لاي مواطن أجنبي بدخول العراق عبر منفذ زرباطية الحدودي

يشار إلى أن إيران تحتل المرتبة العاشرة على مستوى العالم بـ 103,135إصابة و 6486حالة وفاة جراء فيروس كورونا .