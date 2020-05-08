 وزراء مالية اليورو يوافقون على خطوط ائتمان لمواجهة كورونا - بوابة الشروق
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وزراء مالية اليورو يوافقون على خطوط ائتمان لمواجهة كورونا

بروكسل - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 8 مايو 2020 - 7:59 م | آخر تحديث : الجمعة 8 مايو 2020 - 7:59 م

وضع وزراء مالية منطقة اليورو اليوم الجمعة اللمسات الأخيرة على تفاصيل تسهيل ائتماني بعدة مليارات من اليوروات لدول أعضاء من أجل تغطية نفقات رعاية صحية متعلقة بفيروس كورونا.

ويمهد ذلك الطريق بأن تتاح المساعدة، وإجماليها يصل إلى 240 مليار يورو (5ر260 مليار دولار)، اعتبارا من الأول من حزيران/ يونيو، على الرغم من أنه لا يزال يتعين على العديد من الدول الأعضاء الحصول على مصادقة من برلماناتها المحلية، بما في ذلك ألمانيا.

وانتهت مباحثات مجموعة اليورو لوزراء مالية المنطقة بعد ساعتين ونصف الساعة فقط من بدء مؤتمرهم الذي عقد عبر تقنية الفيديو.

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