أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، تعيين 1530 شابا من بينهم 36 من أصحاب الهمم منهم 8 أناث و28 ذكور، من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتدة من القطاع الخاص لمكاتب التشغيل التابعة لمديرية القوي العاملة بالقليوبية ، وذلك من بين 4483 من راغبى العمل المسجلين بمكاتب التشغيل .

وقال وزير القوى العاملة -في بيان اليوم الجمعة- إن المديرية تابعت صرف منحة الرئيس عبدالفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة بالمحافظة، حيث بلغ إجمالي عدد العمالة التي صرفت من مكاتب البريد والبنك الزراعي المصري حتى الآن 33 ألفا و432 عاملا مستحقا، كما بلغ إجمالي ما تم صرف للمنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، والتي قررها وزير القوي العاملة لتداعيات فيروس كورونا 2 مليون و448 ألفا و500 جنيه، لنحو 4 ألاف و879 عاملا مستحقا للمنحة حتي أول مايو الجاري.

وأضاف أن إجمالي ما تم صرفة للرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية والمساعدات علي هذه الفئة المسجلة بالمديرية خلال شهري مارس وأبريل الماضيين بلغ 98 ألف جنيه منها: 36 ألف جنيه للزواج و14 ألف جنيه لمنحة المولود و22 ألف جنيه لعمليات جراحية و26 ألف جنيه إعانة وفاة.

بدوره، أوضح محمد طه وكيل وزارة التضامن ومدير المديرية -في البيان- أن التقرير الشهري لإنجازات المديرية خلال شهري مارس وأبريل، أشار إلي أن المديرية أجرت قياس مستوى مهارة لـ1652 عاملا على المهن المختلفة، واستخرجت 1766 ترخيص بمزاولة الحرفة على المهن المختلفة ، وتوثيق شهادتي قياس مستوى مهارة للعمل بالخارج و11 خطابا لمهن غير خاضعة للقياس والمزاولة وغير واردة بالقرارات الوزارية فى هذا الشأن.

وقال طه إن المديرية نفذت -قبل صدور تعليمات الوزير بإيقاف العمل مؤقتا اعتبارا من 25 مارس الماضي بخطط التفتيش الدوري لحين انتهاء أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد-، التفتيش في مجال التفتيش العمالي وعلاقات العمل على 778 منشأة ما أسفر عن تحرير 288 محضرا، وأجرت تفتيشا على 179 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية، وتم تحرير 112 محضرًا لها، وبلغت الشكاوى المقدمة لمكاتب علاقات العمل 242 شكوى تمت تسوية 18 منها وديا، وإحالة 55 للقضاء وحفظ 100 شكوى، ومازالت هناك 69 شكوى تحت البحث والدراسة.