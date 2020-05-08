صحيفة: تركيا تصدر معدات طبية رغم الحاجة إليها

ذكرت صحيفة "أحوال" التركية، الأربعاء، أنه على الرغم من تصاعد عدد الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في تركيا، إلا أن السلطات تنوي إطلاق تصدير المعدات الطبية وخاصة تلك التي تساعد في الوقاية من الوباء على الرغم من حاجة العديد من الولايات التركية لتلك المعدات.

وفي هذا الصدد، رفعت تركيا القيود عن تصدير المعدات الطبية، في اجراء يفترض ان يسهل بيع تجهيزات لدول غربية تواجه نقصا.

ووفقا للصحيفة، قامت وزارة التجارة التركية برفع القيود المفروضة على بيع أجهزة التنفس الاصطناعي والمنتجات المعمقة مثل الإيثانول، الى الخارج بموجب مرسوم نشر في الجريدة الرسمية.

وحتى الآن كان بيع هذه المعدات في الخارج إما محظورا وإما خاضعًا للحصول على إذونات من الحكومة التركية والتي كانت تمنح باعداد قليلة جدا.

وقال مسئول في الرئاسة للصحافة الأجنبية إن "هذه القيود وضعت بشكل موقت في مواجهة الوباء، وقرار السماح بالتصدير يعكس قدرة تركيا المتنامية على احتواء فيروس كورونا المستجد".