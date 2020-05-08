أعانى من متاعب القولون ونوباته القاسية التى تحيل أيامى أحيانا جحيم التقلصات وآلام البطن وتجمع الغازات فيه ثم الإسهال والإمساك، أحاول اتباع تعليمات الطبيب فى حدود المقدور عليه لكنى لاحظت أن تناولى لمضاد حيوى لعلاج التهاب اللثة قد أسفر فى نفس اليوم عن نوبة إسهال متكرر لم تمكننى من النوم حتى الصباح، هل للأدوية بالفعل أثر على القولون؟

نعم يتأثر القولون بتناول الأدوية حتى لو تناولناها بغرض علاج أعراض بعيدة تماما عن القولون،

الأصل فى أثر الأدوية على القولون أثرها على الشبكة العصبية التى تغذى القولون والعضلات الصغيرة القوية التى يتكون منها، أثر الأدوية إما بأن تساعد على خمول نشاط تلك الشبكة العصبية فيبطء عمل القولون الأمر إلى يبطء من قدرته على طرد الفضلات فى صورة البراز والذى يحدث معه أيضا نتيجة لركود الفضلات فيه أن يمتص قدرا أكبر من الماء تاركا فضلات صلبة يصبح التخلص منها أمرا مؤلما، الإمساك المزمن المؤلم قد يتسبب فى نزيف المستقيم والشرج أيضا البواسير نتيجة التعنية والجهد المبذول أثناء التبرز.

من الأدوية المسببة للإمساك أدوية الضغط ومركبات الحديد والأدوية المضادة للحموضة مثل المالوكس إذ يحتوى معظمها على عنصر الألومنيوم.

أما الأدوية المسببة للإسهال فأكثرها شهرة ما ذكرت فى رسالتك: المضادات الحيوية، تقتل المضادات الحيوية الباكتيريا الصديقة التى تسكن القولون وتساعد فى تفاعلات حيوية كثيرة مفيدة للإنسان، حينما يختل توازن البيئة البكتيرية فى القولون يمكن لأى نوع من الباكتيريا المرضية مهاجمة أنسجة بطانة القولون المخاطية والتسبب فى التهابها وإفراز السموم التى تتسبب فى نوبات الإسهال.

من أكثر المضادات الحيوية شهرة فى التسبب فى الإسهال مثل الأموكسيل من مشتقات البنسلين والأدوية المحتوية عليه كعنصر فعال مثل الأوجمنتين ومجموعة الكيفالوسبورين.

نعم للأدوية أثر على نشاط القولون لذا يجب مراجعة طبيبك أيا كان تخصصه قبل تناول أى أدوية يصفها لك إذا ما كنت مريضا بالقولون خاصة.