الرئيس النمساوي في ذكرى انتهاء الحرب العالمية: نلتزم بدعم الحقوق والحريات والتضامن الدولي

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أكد الرئيس النمساوي الكسندر فان دير بيلين، أن بلاده ملتزمة بدعم الحقوق والحريات وسيادة القانون وتعزيز الديمقراطية والتضامن الدولي، مشيرا إلى ضرورة الاستمرار في محاربة العنصرية والكراهية.

جاء ذلك في خطاب الرئيس النمساوي، اليوم الجمعة، بمناسبة ذكرى مرور 75 عاما على انتهاء الحرب العالمية الثانية وتحرير العالم من قبضة النازية.

وأضاف الرئيس النمساوي، أنه بنهاية الحرب العالمية الثانية تم تحرير أوروبا من عهد الإرهاب النازي والذي قتل الملايين من البشر من خلال أعمال الابادة والاضطهاد.

واعتبر أن يوم 8 مايو 1945 كان يوم فرح بسبب استعادة السلام والحرية وسيادة القانون والديمقراطية.