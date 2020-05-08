خطأ فادح لوزير الخزانة الأمريكي في سجال على تويتر مع مغني روك

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وجه مغني فرقة "جانز أند روزز" أكسل روز انتقادات لاذعة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" لوزير الخزينة الأمريكي ستيف منوتشين، الذي رد عليه ولم يتجاهل تغريدته.

وكتب المغني الغاضب من طريقة إدارة حكومة ترامب لأزمة كورونا: "الخبر بات رسميا! مهما كان رأي أي كان سابقا بستيفن منوشين، فهو أحمق بشكل رسمي"، حسبما نقلت موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

ورد الوزير الأمريكي بعد بضع ساعات على هذا الهجوم، سائلا مغني الروك: "ماذا قدمت لبلدك مؤخرا؟"، مرفقا عن طريق الخطأ رسالته بعلم ليبيريا الشبيه بالعلم الأمريكي.

وتواصل السجال الإلكتروني مع رد آخر من أكسل روز قال فيه "لم أكن مدركا أننا نأمل في محاكاة النموذج الاقتصادي الليبيري".

وأضاف: "خلافا لهذه الحكومة، لست مسئولا عن وفاة أكثر من 70 ألف شخص وخلافا لكم، لا أتولى مسئولية حكومية ولا أطل على التلفزيون لأدعو الأمريكيين للسفر في الولايات المتحدة خلال تفشي الوباء".

ولم يذهب منوشين أبعد في هذا السجال واكتفى بإصلاح خطأه الأول، ووضع العلم الأمريكي على التغريدة.