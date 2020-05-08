لجنة إزالة التمكين بالسودان تسترد مساحات واسعة من الأراضي وتُلغي تعاقدات

أعلنت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بالسودان إنهاء عدد من العقود المبرمة بين مطار الخرطوم الدولي وشركة لتشغيل المطارات، وإنهاء عقد بشأن أحد أهم فنادق الخرطوم، واسترداد عدد من قطع الأراضي في الخرطوم من رموز بالنظام السابق.



وقال الفريق أول ركن ياسر العطا عضو مجلس السيادة السوداني، رئيس لجنة التفكيك وازالة التمكين - في مؤتمر صحفي مساء الخميس- إن شركاء الحكومة ممثلة في مجلسي السيادة والوزراء والحاضنة السياسية ممثلة فى قوى الحرية والتغيير، يضعون أهداف الفترة الانتقالية وثورة ديسمبر نصب أعينهم.



وأضاف أن لجنة إزالة التمكين كان لزاما عليها أن تواصل في عملها، لمد اللجنة الاقتصادية بالموارد المنهوبة لتوظيفها لخدمة خطط اللجنة الرامية لإزالة المعاناة عن كاهل المواطنين ومحاربة الفساد.



وأثنى على جهود اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، لافتا إلى أنها قطعت شوطا وحلت الكثير من الأزمات التي كانت تعاني منها البلاد في الخبز والوقود.



وأوضح أن عمل لجنة إزالة التمكين يهدف إلى فتح آفاق الاستثمار الشريف في البلاد وخلق بيئة خالية من الفساد والمفسدين للمحافظة على مصالح البلاد وعدم إلحاق الضرر بقطاع الاستثمار على المستويين الداخلي والخارجي.



وأكد ياسر العطا تماسك مكونات الحكومة الانتقالية كافة، مبينا أن كل المكونات تبذل جهودا جبارة لإنجاز مطالب الفترة الانتقالي