دائنو الأرجنتين يحسمون مصير عرض إعادة جدولة الديون اليوم

يحسم اليوم الجمعة دائنو الأرجنتنين موقفهم بشأن قبول عرض الحكومة لإعادة جدولة ديونها لديهم بهدف حماية الأرجنتين من الإفلاس.

يستهدف العرض الخاص بإعادة جدولة حوالي 65 مليار دولار تمثل قيمة سندات خزانة، تأجيل سداد المدفوعات لمدة ثلاث سنوات وشطب 62% من قيمة الفوائد و4ر5% من قيمة الأقساط الأساسية.

يذكر أن الأرجنتين تعاني بالفعل من أزمة اقتصادية حادة قبل أن تضرب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الاقتصاد أيضا.

ويزيد معدل التضخم في البلاد عن 50% ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد بمعدل 7ر5% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي.

وتقول الحكومة إن أكثر من 20% من إيراداتها يمكن أن تذهب لخدمة أقساط الديون وهو ما يجعل من المستحيل بالنسبة لها الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين.

وقد رفضت ثلاث مجموعات من دائني الأرجنتين العرض الذي قدمته الأخيرة لإعادة جدولة الديون. وقال الدائنون إن الخطة تكبد حملة السندات خسائر غير متناسبة.

وقال الدائنون في بيان مشترك صدر يوم الاثنين الماضي إن "كل مجموعة من مجموعات حملة السندات الثلاث، والمؤسسات التي تمثلها مع باقي المستثمرين الآخرين، تود تأكيد انها لا يمكن أن تدعم عرض مبادلة الديون الأخير الذي طرحته الإرجنتين".

وأضاف الدائنون إنهم يعتبرون "الشروط التي تريدها الأرجنتين تحملهم خسائر غير متناسبة وهي غير مبررة وغير ضرورية"، لكنهم أضافوا أنه يرغبون في الوصول إلى "حل مقبول للتحديات المالية التي تواجهها الجمهورية حاليا".

تضم مجموعات الدائنين الثلاث، والتي تمثل أكبر دائني الأرجنتين، شركات بلاك روك وفيدليتي وجري لوك كابيتال وأشمور.

ولكن 138 خبيرا اقتصاديا من 20 دولة بينهم جوزيف ستيجليتز وإدموند فيليبس الحاصلان على جائزة نوبل في الاقتصاد أيدوا اقتراح الأرجتنين باعتبار أنه "معقول" ويعكس بشكل مناسب قدرة البلاد على السداد.