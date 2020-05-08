سيمنس تخفض توقعاتها عقب تراجع الأرباح بسبب كورونا

خفضت شركة "سيمنس" الألمانية للصناعات الهندسية والإلكترونية توقعاتها لهذا العام عقب التراجع الواضح في الأرباح بسبب أزمة جائحة كورونا.

وأعلنت الشركة اليوم الجمعة، في ميونخ أنها تتوقع حاليا تراجعا متوسطا في الإيرادات، بدلا من ارتفاع متوسط.

وليس من المتوقع أن تتحسن النتائج في الربع الثاني من هذا العام. وقال رئيس الشركة جو كيزر: "نتوقع أن نصل إلى أدنى مستوى في الربع الثالث من هذا العام".

وفي المقابل، أكدت الشركة قدرتها على مواجهة المزيد من التحديات، حيث قال المدير المالي للشركة، رالف بي. توماس إن وضع الشركة من السيولة متين للغاية، وأضاف: "لدينا أيضا محفظة أعمال قادرة على المقاومة ومتنوعة للغاية".

وبحسب البيانات، تمتلك سيمنس حاليا عقود بقيمة 69 مليار يورو، وذلك دون احتساب قطاع الطاقة في الشركة.

وبينما حافظت الإيرادات على استقرارها، تراجعت أرباح الشركة، حيث بلغت قيمتها 697 مليون يورو في الربع الأول من هذا العام، بتراجع قدره نحو الثلثين مقارنة بنفس الربع عام 2019.

ويأتي هذا التراجع على خلفية الخسائر في قطاع الطاقة على وجه الخصوص.

وتتمسك الشركة بخطتها في طرح قطاع الطاقة "سيمنس إنيرجي" في البورصة في سبتمبر المقبل. وفي هذا السياق، علقت الشركة أيضا برنامجها لإعادة شراء الأسهم.

وأكد متحدث باسم الشركة أن هذا التعليق يرجع لأسباب فنية، وليس لأزمة كورونا، موضحا أنه سيُجرى استئناف البرنامج عقب طرح "سيمنس إنيرجي" للبورصة.