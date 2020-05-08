الحوثيون يعلنون مقتل وإصابة العشرات من قوات الجيش الحكومي شرق اليمن

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم الجمعة، مقتل وإصابة العشرات من قوات "العدو" في إشارة إلى قوات الجيش الموالي للحكومة الشرعية.

وقال العميد يحيى سريع، الناطق العسكري باسم الحوثيين في بيان صحفي :"تمكنت قواتنا من التصدى لزحف واسع ومكثف لقوى العدوان باتجاه مواقع قواتنا في صرواح، بمحافظة مأرب، شرقي البلاد، من عدة مسارات".

وأضاف :" استمر الزحف من منتصف ليل أمس الخميس وحتى عصر اليوم وتحت غطاء جوي مكثف بأكثر من 18 غارة جوية".

وأوضح المتحدث العسكري الحوثي، بأن المعارك أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من قوات من وصفهم بـ"العدو"، دون أن يعلق الجيش على ذلك.

وتأتي هذه التطورات رغم الدعوات الأممية المتكررة للأطراف اليمنية بضرورة وقف إطلاق النار لمواجهة فيروس كورونا.

وتخضع معظم محافظة مأرب لسيطرة قوات الجيش اليمني، فيما لا يزال الحوثيون يسيطرون على بعض المناطق فيها، اهمها مديرية صرواح.