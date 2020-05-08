اتهام رجلين أمريكيين بقتل شاب أسود بعد تسريب فيديو للحادث

أعلنت السلطات في ولاية جورجيا الأمريكية يوم الخميس أنها اعتقلت رجلين يشتبه في أنهما نصبا كمينا لشاب أمريكي أسود أثناء ممارسته العدو وأطلقا النار عليه حتى الموت خلال مشادة.

وقال مكتب التحقيقات بجورجيا في بيان إن الأب والابن جريجوري مكمايكل وترافيس مكمايكل، اللذين قالا إنهما يشتبهان في أن أحمد أربيري كان لصا، وجه إليهما اتهام بالقتل والاعتداء الجسيم .

وأضاف البيان "تم القبض على الاثنين وسيجري احتجازهما في سجن مقاطعة جلين".

وأثار مقتل أربيري، 25 عامًا، الذي كان يمارس الرياضة في يوم مشمس في شباط/فبراير بالقرب من منزله في برونزويك، بجورجيا، غضبًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة بعد أن تم تسريب تسجيل لقطات فيديو للحادث من قبل مجهول وتم نشرها على نطاق واسع عبر الإنترنت.