وصول 190 مهاجرا تونسيا غير شرعي للسواحل الإيطالية رغم الحجر الصحي

أفاد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي يعنى بالهجرة، اليوم الجمعة، بأن أكثر من 190 مهاجرا وصلوا للسواحل الإيطالية، خلال الربع الأول من العام الجاري برغم انتشار وباء كورونا وإجراءات الحجر الصحي.

وأوضح العضو في المنتدى رمضان بن عمر لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، أن عمليات الهجرة غير الشرعية شهدت طفرة في شهري يناير وفبراير الماضيين وكانت أقل حدة فيما بعد بفعل الحجر الصحي.

وخلال الربع الأول من 2019 نجح 253 شخصا في الوصول إلى السواحل الإيطالية.

وعلى الرغم من تفشي الوباء في إيطاليا أحدى الدول الأكثر تضررا من فيروس كورونا في العالم، فإن قوارب الهجرة استمرت في شق البحار نحو سواحل الجزيرة الصغيرة لامبيدوزا إنطلاقا من السواحل التونسية.

وبحسب المنتدى أحبطت البحرية التونسية هذا العام وحتى يوم أمس الخميس، مساعي أكثر من 1500 مهاجر تونسي غير شرعي في اكمال رحلتهم إلى إيطاليا.

ويجمع المنتدى احصاءاته من بيانات وزارة الداخلية ومنظمات المجتمع المدني وفروعه في الجهات.

وقال بن عمر إن المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا يخضعون إلى الحجر الصحي وليس واضحا القرار الذي ستتخذهم السلطات الإيطالية بحقهم.

وعمليات الترحيل معلقة حتى الآن بسبب إغلاق الحدود وتوقف الرحلات الجوية الدولية.