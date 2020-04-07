حاكم ولاية نيويورك: وفاة طفل جراء متلازمة مرتبطة بكورونا

قال حاكم ولاية نيويورك الامريكية أندرو كومو، اليوم الجمعة، إن طفلاً في الخامسة من عمره في نيويورك توفي بسبب مرض مرتبط بفيروس كورونا المستجد، أدى كذلك إلى إصابة 73 طفلاً على الأقل في الولاية.

وتعد وفاة الصبي أمس الخميس، هي أول حالة وفاة معروفة في نيويورك تتعلق بالمرض، والتي وصفتها وزارة الصحة بالولاية بأنها "متلازمة الالتهابات متعددة الأنظمة المرتبطة بكوفيد 19.

وقال كومو في المؤتمر الصحفي اليومي: "سيكون هذا خبرًا مؤلمًا حقًا وسيفتح فصلاً مختلفًا تمامًا ، لأنني لا أستطيع أن أخبركم بعدد الأشخاص الذين تحدثت إليهم والذين كان عزاءهم حقيقة أن الأطفال لا يصابون بالعدوى".

وقال إن وزارة الصحة تحقق في ما إذا كانت وفيات الأطفال الأخرى بسبب المرض.

وبشكل عام ، لم تثبت إصابة الأطفال بالفيروس الفتاك نفسه، حيث يشكل البالغون معظم الحالات المعروفة حتى الآن.

وفي إشعار أصدرته أول أمس الأربعاء، قالت وزارة الصحة في نيويورك إن غالبية الأطفال الذين دخلوا المستشفى مصابين بالمتلازمة، ثبت إصابتهم بالفيروس الفتاك أو تبين أن لديهم أجساما مضادة، مما يشير إلى أنهم أصيبوا بكوفيد 19