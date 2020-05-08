بدأت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل «لعبة النسيان»، بذهاب «رقية» إلى «بهيرة» والتحدث معها حول موضوع «زينة» وما يمكن أن تخفيه، كما تخبرها أنها علمت عن إصابتها بإنهيار عصبي قبل 5 سنوات، وتسألها لماذا يمكن أن تصاب واحدة مثلها بإنهيار عصبي، وبعدها تقابل «عمرو» وتتحدث معه في موضوع «زينة» وأنها كانت فتاة بسيطة عندما بدأت تعمل مع «أمجد» فمن أين لها بكل هذه الأموال؟.

وتذهب «رقية» إلى منزل «زينة» مرة آخرى وتقوم بمراقبتها، وتذهب لتخبر «عمرو» بما وصلت إليه، ويطلب منها أن تحضر له أي معلومات عنها وبريدها الإلكترونيلكي يقوم بإختراقه، ولكن يتضح من الأحداث أن هناك شخصا غريبا يراقبها ويلتقط لها صور في كل وقت.

«لعبة النسيان» تدور أحداثه حول امرأة من الطبقة المتوسطة تعيش حياتها بشكل طبيعي، ولكنها تتغير تماما عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، وهو بطولة دينا الشربيني، وأحمد فهمي، ومحمود قابيل، وروزالين البيه، وهنا شيحة، ورجاء الجداوي، وعلي قاسم، وإنجي المقدم، وهو من تأليف تامر حبيب، وإخراج هاني خليفة.