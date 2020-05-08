نجوت بمعجزة بتلك العبارة المقتضبة، وصف عميروش هامار "المريض صفر" (أول حالة تحمل فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19") في فرنسا، ما حدث معه في رحلته مع المرض الذى أصابه في ديسمبر الماضى، لكنه لم يدر بأمر إصابته إلا قبل أسبوعين فقط.

وروى عميروش (43 عاماً) المقيم في منطقة بوبيني بإقليم سين سان دوني (شمال باريس) لمحطة "فرانس.إنفو" التلفزيونية الفرنسية، أنه في نهاية ديسمبرالماضى أصيب بحمى شديدة. وكان يفكر فقط في أنفلونزا شديدة. وأبلغ الأطباء عن إصابة شديدة بالرئة، لكن حالته ازدادت سوءًا".

وتابع: "لقد عانيت من ألم في الصدر ثم حمى لمدة ثلاثة أيام. وفوق كل شيء، سعلت دما، وبعد قضاء ثلاثة أيام في العناية المركزة خرجت".

ومضي قائلا :"قبل أسبوعين، اتصل بي البروفيسور إيف كوهين، رئيس خدمة الإنعاش في مستشفيات "افيسين" لإخباره بأنه كان مصاب بكورونا"

ويؤكد عميروش: "لم أكن أعرف أننى مصاب لذلك خرجت للتسوق وقابلت أشخاصًا، واختلطت بعائلتي ربما نقلت العدوى لأخرين".

واعتبرت محطة "فرانس.إنفو" أنه لا يزال هناك لغز لكون أول شخص أصيب في فرنسا ليس عائداً من الصين ويعتقد أن زوجته ربما "نقلت" الفيروس إلى المنزل، لأنه كان لديها حمى أيضا قبله، وهي تعمل بائعة في متجر أسماك وتختلط بالعديد من العملاء".

وكان الطبيب الفرنسي، إيف كوهين، أشار قبل يومين إلى أن فيروس كورونا المستجد كان منتشرا في فرنسا أواخر شهر ديسمبر الماضي، وذلك بعد مراجعة فحوصات مريض دخل يوم 27 من ذلك الشهر إلى مستشفى في منطقة باريس.

ونهاية يناير الماضي، أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية السابقة آنيس بوزين، تشخيص 3 حالات بكورونا في بوردو وباريس، موضحة أن اثنين منهم سافرا إلى ووهان، بؤرة الوباء قبل القدوم إلى باريس، والثالث كان قريبا لأحدهما.

وكشف معهد "باستور" الفرنسي، أن سلالة فيروس كورونا المستجد ليست واحدة في كل الدول، موضحا أن له عدة سلالات منتشرة حول العالم.