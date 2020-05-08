لايبزيج يصدم كبار أوروبا ويجدد لـ«كلوسترمان» حتى 2024

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أعلن نادي لايبزيج الألماني، اليوم الجمعة، عن تجديد عقد لاعبه صاحب الـ23 عامًا، لوكاس كلوسترمان، بشكل رسمي، وذلك لينتهي 2024.

وبحسب العديد من التقارير الصحفية العالمية، ارتبط اسم الألماني كلوسترمان بالانتقال، للعديد من الأندية وعلى رأسها برشلونة وريال مدريد الإسبانيين وبايرن ميونخ الألماني، خلال الفترة لتعزيز مركز الظهير الأيمن.

وأبدى كلوسترمان، سعادته بالتجديد، إذ قال لموقع ناديه الرسمي: "أنا سعيد لتمديد عقدي مع لايبزيج، الآن بات مستقبلي واضًحا".

وأضاف: "لقد أمضيت ستة أعوام في لايبزيج، وخلال تلك المدة التطورت على الصعيد الرياضي والشخصي".

وتابع: "بالنظر إلى الوراء أجد أنني قطعت شوطًا ناجحًا للغاية مع النادي، وبالتأكيد لدي الإمكانية لتحقيق مزيد من النجاح في المستقبل".

واختتم: "أشعر براحة شديدة في النادي والمدينة، إذ أحظى بالثقة هنا دائمًا، وأن أكون أحد كبار اللاعبين الدوليين".