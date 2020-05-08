تخفيف تدابير الإغلاق في أكثر من نصف مقاطعات اليابان

أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، أن 27 مقاطعة من مقاطعات البلاد قررت تخفيف تدابير الإغلاق، رغم إخفاق السلطات في إجراء مزيد من الفحوصات للكشف عن المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الاقتصاد الياباني "ياسوتوشي نيشيمورا" في تصريحات للصحفيين إن 27 مقاطعة من إجمالي مقاطعات البلاد البالغ عددها 47 مستعدة بالفعل لتخفيف تدابير الإغلاق.

وتابع الوزير بالقول:" لا نعرف متى سيزداد عدد المصابين بالفيروس، وأين.... سنعمل على إنعاش النشاط الاقتصادي بعد إتخاذ اجراءات دقيقة لمنع الإصابات".

وتأتي خطوة تخفيف تدابير الإغلاق في 27 مقاطعة في الوقت الذي تراجعت فيه حالات الإصابة الجديدة بوباء كورونا خلال الأيام الأخيرة.

وسجلت اليابان أمس الخميس 96 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو ما يشكل انخفاضا عن حاجز الـ 100 إصابة التي سجلتها البلاد لأول مرة منذ أواخر شهر مارس.

ووفقا لإحصائية هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه"، سجلت البلاد حتى الآن 16361 حالة إصابة بفيروس كورونا، فضلا عن 619وفاة.

ويرى معارضون أن الأرقام الحقيقية للمصابين والوفيات أعلى من ذلك بكثير، حيث أن حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي حدت من إجراء الفحوص عمدا.

وأجرت اليابان ما نسبته 49ر1 فحصا فقط لكل 1000 شخص، مقارنة بـنسبة فحوص بلغت 54ر12 في كوريا الجنوبية، و 89ر32 في ألمانيا، وفقا لموقع (أور وورلد إن داتا) المتخصص في التحليلات البيانية والإحصائيات، التابع لجامعة أوكسفورد.