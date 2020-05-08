شركة يابانية تبيع أقنعة ورقية مضادة للعدوى

مع استمرار جائحة الفيروس التاجي علي المستوي العالمي، استمر النقص في أقنعة الوجه على الصعيد الوطني في اليابان في الأشهر القليلة الماضية، وبناء على ذلك دخلت العديد من الشركات التي لم تكن تعمل سابقًا في مجال صناعة الأقنعة هذا القطاع ، وإحدى هذه الشركات هي Sagasiki's Saga Prefecture كما نشر موقع"اليابان توداي"، حيث تم تطوير القناع باستخدام خبرة الشركة منذ سنوات في صناعة السلع الورقية.

تستخدم الشركة الورق الثقيل المستخدم للصناديق وتغليف المنتج، في صناعة قناع للوجه لمنع إنتقال الفيروسات من خلالها ولكن بأسعار أقل ومتوفر علي نطاق أوسع، وأطلقت الشركة عليه اسم "Hacode Guard" فهو ليس قناعًا بقدر ما هو خوذة تغطي كل شيء من أعلى الرأس إلى الكتف، مصنوعة من قطعة واحدة من الورق، ولا يوجد بها دبابيس أو أشرطة أو علامات تبويب متشابكة.

صنعت الشركة القناع بشكل انسيابي، حيث أن السطح الأمامي منحني لتوفير رؤية أفضل، وبدأت الآن الشركات في تقديمها للجمهور العام عبر الإنترنت، عن طريق البيع بالجملة في صندوق مكون من مائة قناع، والتي يستخدم الواحد منه لمرة واحدة مقابل 17 ين.