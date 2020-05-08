إعادة فتح مركز تسوق هولندي أمام المتسوقين العابرين للحدود

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قررت السلطات في مقاطعة ليمبورج الهولندية، يوم الخميس، إعادة فتح مركز "ديزاينر أوتليت" للتسوق في مدينة رورموند الهولندية الحدودية أمام الزوار الألمان القادمين عبر الحدود اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل.

وأغلقت السلطات مركز التسوق في 21 مارس الماضي كجزء من إجراءات وقف انتشار جائحة فيروس كورونا.

وقالت السلطات، "نرحب بالعملاء الألمان للقدوم والتسوق مرة أخرى، وتقع البلدة على حدود ولاية نورث راين ويستفاليا الألمانية الأكثر اكتظاظا بالسكان".

وحتى الآن، تنصح الشرطة الهولندية عند الحدود بين البلدين المواطنين الألمان بالعودة بشكل عاجل إلى دولتهم، على الرغم من عدم وجود حظر رسمي على الدخول.

وقالت متحدثة باسم السلطات الأمنية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) يوم الخميس إن مركز التسوق قدم بروتوكولاً أمنياً لمنع انتشار الفيروس.