ظهور بؤرة جديدة لكورونا في ألمانيا عقب إصابة عاملين بأحد المجازر

تخطت مقاطعة في ولاية شليزفيج-هولشتاين شمالي ألمانيا الحد الأقصى لعدد الإصابات الجديدة لفيروس كورونا المستجد، والذي وضعته الحكومة الألمانية والولايات بغرض العودة إلى القيود الصارمة على الحياة العامة خال تخطيه في أي مقاطعة.

وسجلت دائرة شتاينبورج، اليوم الجمعة، 87 حالة إصابة جديدة، لتتجاوز بذلك الحد الأقصى، وهو 50 إصابة لكل مئة ألف نسمة خلال أسبوع واحد.

وبحسب بيانات السلطات، فإن الحد الذي يجب عدم تجاوزه في هذه الدائرة التي يقطنها نحو 131 ألف نسمة هو 66 إصابة جديدة.

ويبلغ إجمالي عدد الإصابات في هذه الدائرة حاليا 164 إصابة، وبلغت حالات الوفاة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ثلاثة، وحالات الشفاء 74 حالة.

وتأتي معظم الإصابات من عاملين في أحد المجازر في منطقة باد بارمشتيت، أغلبهم من الأجانب العاملين هناك، والذين يبيتون في سكن مشترك في باحة تابعة لإحدى الثكنات في دائرة شتاينبورج. ووصل عدد الإصابات في هذا المجزر حتى أمس الخميس 109 حالات.

وتخطت منطقة أخرى في ألمانيا الحد الأقصى المتفق عليه، وهي دائرة كوسفيلد بولاية شمال الراين-ويستفاليا، حيث بلغ عدد الإصابات الجديدة فيها 7ر52 إصابة لكل مئة ألف نسمة، بحسب بيانات معهد "روبرت كوخ" لأبحاث الأمراض المعدية وغير المعدية اليوم الجمعة.

وتفشى الفيروس هناك على وجه الخصوص في مصنع للحوم المصنعة في دائرة كوسفيلد، حيث أصيب هناك بحسب بيانات الدائرة أمس الخميس 129 عاملا. وسيُجرى الآن عمل اختبارات لكافة العاملين هناك البالغ عددهم 1200 عامل.

كما تخطت دائرة جرايتس في ولاية تورينجن الحد الأقصى بتسجيلها 5ر80 إصابة لكل مئة ألف نسمة خلال الأيام السبعة الماضية، بحسب بيانات "روبرت كوخ".

وكانت الحكومة الاتحادية والولايات اتفقت أول أمس الأربعاء على تخفيف العديد من القيود المفروضة على الحياة العامة بسبب جائحة كورونا. وفي حالة تجاوز الحد الأقصى المتفق عليه، يتعين إعادة تطبيق القيود الصارمة التي كانت مفروضة من قبل إلى حد كبير.