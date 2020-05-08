تراجع الناتج الصناعي لإسبانيا بأسرع وتيرة له منذ 2017

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت، اليوم الجمعة، تراجع الناتج الصناعي لإسبانيا خلال مارس الماضي بأسرع وتيرة له منذ حوالي 3 سنوات.

وذكر مكتب الإحصاء الإسباني أن الناتج الصناعي للبلاد تراجع في مارس الماضي بنسبة 2ر10% سنويا بعد تراجعه بنسبة 1ر0 في المئة خلال فبراير الماضي، وهذا التراجع هو الأكبر منذ أبريل 2017 عندما تراجع الناتج الصناعي بنسبة 9ر10% سنويا.

وبلغ معدل التراجع بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، 2ر12% سنويا بعد تراجع بنسبة 5ر1% في فبراير الماضي.

وبلغ معدل التراجع الشهري للناتج الصناعي خلال مارس الماضي 9ر11% بعد نمو بمعدل 1ر0% شهريا خلال فبراير الماضي.

وكان التراجع الأكبر في الناتج خلال مارس الماضي من نصيب قطاع السلع الرأسمالية، الذي تراجع بنسبة 3ر26% سنويا بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، وتراجع ناتج السلع الوسيطة بنسبة 1ر21% والسلع الاستهلاكية بنسبة 9ر4% والطاقة بنسبة 2ر2%.