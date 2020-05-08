انتقادات لباكستان بسبب إقصاء أقلية من مجلس حقوقي جديد

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استبعدت باكستان طائفة مضطهدة من هيئة رسمية جديدة تم تشكيلها لحماية حقوق الأقليات الدينية، مما عرضها لانتقادات من داخل البلاد وعلى مستوى العالم.

وانضمت "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الجمعة، إلى الأصوات المنتقدة لتجاهل اللجنة الوطنية للأقليات للطائفة الأحمدية.

وتوجه طائفة الأحمدية، وهي أقلية قوامها أربعة ملايين نسمة في باكستان، الموت والترهيب وحملة كراهية مستمرة منذ عقود.

وتصر طائفة الأحمدية على أنها تعتنق الإسلام، لكن باكستان أعلنت أن الطائفة غير مسلمة عام 1974 لأنهم يعتبرون غلام أحمد مؤسس طائفتهم نبيا.

وقال براد آدامز، المدير التنفيذي للفرع الآسيوي من هيومن رايتس ووتش: "طائفة الأحمدية من بين الطوائف والمجتمعات الاكثر عرضة للاضطهاد، واستبعادهم من لجنة الأقلية يعد أمرا سخيفا"، داعيا إلى إلغاء القرار.