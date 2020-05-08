يتعرض ملايين العاملين في المنظومة الطبية حول العالم لمخاطر عالية، نتيجة وقوفهم في خط المواجهة مع فيروس كورونا المستجد.



ورصدت قناة العربية في تقريروارتفعت الإصابات داخل المنظومة الصحية من 26 ألفا إلى 90 ألفا بزيادة 64 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد.



كما يتعرض العاملون في المنظومة الصحية لمشاكل عديدة أبرزها نقص المعدات الطبية، وفي الأسابيع الماضية - وفق هوارد كاتون رئيس المجلس الدولي للتمريض - ازدادت تقارير وفاة الممرضين من 100 إلى أكثر من 260، كما ارتفع عدد إصابات العاملين في المنظومة الصحية من 26 ألفا إلى 90 ألفا.



أضاف في تصريحات نقلتها العربية أن الإصابات تزداد بين العاملين في المنظومة الصحية حول العالم، مضيفا: "نقول ذلك بشكل يومي ونحذر من الإهمال، ولكن يبدو أنهم يغضون الطرف لا أعرف سبب هذا، ربما خوفهم من أن يثير ذلك أسئلة عن استعدادهم أو توفيرهم للأدوات المطلوبة".

