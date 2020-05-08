الجيش الليبي يدمر مخازن أسلحة وذخيرة لقوات الوفاق شرق مصراتة

أعلنت شعبة الاعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر عن شن غارات استهدفت مواقع تابعة لما يسمى بحكومة الوفاق شرق مدينة مصراتة الليبية.

وقالت الشعبة في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أمس الخميس: "استهدفت مقاتلات السلاح الجوي بالجيش الليبي عدداً من مواقع قوات الوفاق في منطقة بوقرين شرق مدينة مصراته بسلسلة من الغارات الجوية، إضافة إلى مخازن الأسلحة والذخائر" بحسب "بوابة أفريقيا الإخبارية".

وأوضحت الشعبة "أن هذه العمليات الجوية ضمن عمل سلاح الجو التابع للجيش الليبي القائم على تنفيذ عملية طيور الأبابيل التي لا تزال مُستمرّة حتى هذه اللحظة في قصف مواقع لقوات الوفاق".

وقالت مصادر عسكرية إن القصف استهدف مخازن للذخيرة والأسلحة التركية المتطورة، أرسلت مؤخرا للمليشيات المسلحة لاستخدامها في العمليات العسكرية القادمة ضد قوات الجيش الليبي.

ويأتي ذلك، بعد يوم واحد على استهداف مقر الكلية العسكرية بمدينة مصراتة، معقل المرتزقة السوريين وغرفة رئيسية للعليات التركية، بأكثر من 10غارات جوية.